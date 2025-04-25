İstanbul'da peş peşe deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli ile İstanbul deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından bu sabah şiddetli bir artçı deprem meydana geldi. Peki; az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...
Son dakika haberine göre, İstanbul’da peş peşe deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı depremler devam ederken bölge sakinleri "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...
İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12.13'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da bir deprem daha meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.
3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.
Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık.Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yaklaşık %80'i Avrupa yakasında toplandı. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi.
Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim, hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor.
AFAD: "İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ BİTMEDİ"
Önümüzdeki günlerde de artçı sarsıntıların devam edeceği belirtilen AFAD açıklamasında "Şu ana kadar 184 artçı sarsıntı olduğunu ve ana şok sonrası 4 ve üzeri 7 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Açıklamada "İstanbul'da deprem riski bitmedi" denildi.
6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.
Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.
İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI
İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı.
Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.
Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.
Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.
112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti.
Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.
Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.
Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır.
Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.
İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.
Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Marmara Denizi'ndeki korkutan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklama yapıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.
Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.
MARMARA'DA MİNİ TSUNAMİ
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgaların boyunun belirgin biçimde yükseldiği görüldü.
Bir metreden fazla yüksekliğe ulaşan dalgaların kıyıya vurduğu anlar kameraya da yansıdı.
Görüntülerde bir biri ardından küçükten büyüğe artan dalgaların sahile ulaştığındaki şiddeti artıyor.
BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:
"İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Depremlerin ardından kentte trafik yoğunluğu oluştu.
Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.
AFAD: ''CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI YOK''
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARILAR
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD'DA KRİZ MERKEZİ KURULDU
Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunularak şunlar kaydedildi:
"İstanbul-Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğince, kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ