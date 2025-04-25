BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık.Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yaklaşık %80'i Avrupa yakasında toplandı. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi.

Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim, hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor.