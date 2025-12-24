Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İstanbul haberleri: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        İstanbul'da meydana gelen kazada 33 yaşındaki Abdullah Tüz, ağır yaralanmıştı. Tüz, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:11
        14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

        METRELERCE SAVRULDU

        İHA'nın haberine göre kaza, 9 Aralık 2025 günü saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. M.P. (21) idaresindeki otomobil, Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Abdullah Tüz'e çarpmıştı.

        AĞIR YARALANMIŞTI

        Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralanmış, bilinci kapalı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesinde yenik düştü.

        KAZA ANI KAMERALARDA

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yayanın yaklaşık 15 metre savrulduğu anlar yer alıyor.

