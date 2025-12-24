14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'da meydana gelen kazada 33 yaşındaki Abdullah Tüz, ağır yaralanmıştı. Tüz, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
METRELERCE SAVRULDU
İHA'nın haberine göre kaza, 9 Aralık 2025 günü saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. M.P. (21) idaresindeki otomobil, Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Abdullah Tüz'e çarpmıştı.
AĞIR YARALANMIŞTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralanmış, bilinci kapalı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesinde yenik düştü.
KAZA ANI KAMERALARDA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yayanın yaklaşık 15 metre savrulduğu anlar yer alıyor.