Yılbaşına 2 hafta kala sahte içki öldürdü
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yakınları sahte alkol nedeniyle zehirlendiğini savunurken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATTAN KOPTU
İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI
Olay sonrası hastane önünde genç adamın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI
Ailesi, Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.