Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. İlk sefer Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapıldı. 11.33'te başlayan ilk sefer 12.19'da tamamlandı.

TK2124 sefer sayılı uçağa uçuş iznini kuleden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan verdi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferini icra eden uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.



İlk seferin en küçük yolcusu 8 aylık Aysel Ece oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da ilk sefere katıldı.

Çok sayıda basın mensubu da uçakta yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve nişanlısı Tuğçe Saatman da ilk seferin yolcuları arasında yer aldı.

İLK UÇUŞUN İLK YOLCULARI

İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuş için yolcular sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanına gelerek bilet işlemlerini yaptırdı.

KONTUARDAN BİLETİNİ İLK İSMAİL ALAT ALDI

Tarihi uçuş için kontuardan biletini alan ilk isim İsmail Alat oldu. Bilet işleminin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Alat, “Aslen Almanyalıyım. Görevli olarak Ankara’da çalışıyorum. Özel ilk uçuş için İstanbul Havalimanı’na geldi. Atatürk Havalimanı’ndan bizi buraya getiren otobüse bindim. Daha sonra ilk uçuşu yapacak ilk yolcu oldum. Buradan ilk Ankara’ya gideceğiz, ilk uçakla da tekrar geleceğiz. Ardından ilk uluslararası uçuş için Lefkoşa’ya gideceğiz. Oradan da ilk uçakla geleceğiz. Sırf bunun için özel olarak bilet aldım. Havalimanını çok güzel buldum” diye konuştu.

İlk yolculardan biri olan Erkan Kılıç ise “İlk uçuşta bir numaralı koltuktayım. Konya’dan geliyorum. Ankara’da bugün işim vardı. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı görmek istedim. Bu nedenle buradan gitmek istedim. İlk seferle gittiğim için sevinçliyim” dedi.

Alman vatandaşı Tino Delker ise, "Çok heyecanlıyım. Birinci yolcu da oldum çok mutluyum. Havalimanının dizaynı çok güzel ona dikkat ettim. Çoğu şeyi modern ve yepyeni" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş TK2124 sefer sayılı uçakla yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan ilk ticari sefer Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yapıldı. Uçakta 349 yolcu yer aldı.

'1 OCAK'TAN İTİBAREN İSTANBUL HAVALİMANI'NDAYIZ'

THY'nin İstanbul-Ankara seferine katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı. Yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekşi bugün yapacakları ilk seferle tarihi bir ana tanıklık yapacaklarını ifade etti. Ekşi, “Hakikatten Türk milletine gurur veren bir proje. Havacılık kuralları gereği 30 Ekim'de burası güvenlik taramasına tabi tutuldu. Bugünde ilk seferimize başlıyoruz. Bugün 11.10'da Ankara'ya seferimiz olacak daha sonra 17.30'da Lefkoşa'ya ikinci seferimiz olacak ve bugünü böyle tamamlayacağız. Yarından itibaren Ankara, Antalya, İzmir birer sefer ve Lefkoşa'ya bir sefer yapacağız. 8 Kasım'dan itibaren ise Bakü seferlerimizi de ilave edeceğiz. Dolayısıyla günde 5 seferle iki ay boyunca deneme uçuşlarımız devam edecek. Buradaki esas amacımız en küçük eksiğimiz olmadan, yolcularımızı mağdur etmeden Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu 1 Ocak itibariyle buraya taşımayı düşünüyoruz dedi.

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