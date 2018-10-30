Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü, İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla taçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını İstanbul Havalimanı olarak açıkladığı İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk etabı törenle uçuşa açıldı. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının açılışına dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik etti.

342 MİLYON EURO DIŞ HAT YOLCU GARANTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında, İstanbul Havalimanı için Hazine garantisi verilmediğini, sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon Euro dış hat yolcu geliri garanti edildiğini söyledi.

ADI TABELALARDA!

'20 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİLERİ BAĞLIYOR'

İstanbul Havalimanı'nın 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağladığını kaydeden Erdoğan "İstanbul Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey-güney ve doğu-batı aksları arasındaki en önemli transit merkez konumuna gelmiştir. Havalimanımız, hitap ettiği bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılmasının gerekeceğini de belirterek, "Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergâhları da büyük ölçüde değişecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ HAVALİMANININ İSMİ İSTANBUL!

Erdoğan, Türkiye'deki havalimanı sayısının dün 56'ya çıktığını dikkat çekti ve önümüzdeki dönem de inşası devam edenlerle sayının 64'e çıkacağını ifade etti. "Destinasyon olarak dünyada bir numarayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havacılık sektörünün cirosunun 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

YILDA 90 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR



KDV dahil 26 milyar 140 milyon Euro'luk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor.

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İLK ETABI 42 AYDA TAMAMLANDI



42 ayda tamamlanan ilk fazda yaklaşık 200 bin işçinin çalıştığı bildirildi.

İŞTE İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN SON HALİ

ŞU ANA KADAR 10 MİLYAR EURO YATIRIM YAPILDI



Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 10 milyar Euro'luk yatırım yapıldığı belirtildi.

İSTANBUL AİRPORT, İNTERNETTE 16 YIL ÖNCE AÇILMIŞ!



4 AŞAMADA TAMAMLANACAK



İstanbul Havalimanı toplam 4 etapta tamamlanacak. Birinci etabın ikinci aşamasında ise 3'üncü bağımsız pist devreye girecek. Projenin ilerleyen etaplarında ek terminal binaları ve pistlerle yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. Tüm fazları tamamlandığında ise havalimanı her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti olacak 350'den fazla destinasyona uçuş imkânı sunacak. Havalimanının diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacağı bildirildi.

200 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ULAŞACAK



Özel sektör kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.



YILLIK KİRASI 1.1 MİLYAR EURO



Ortak Girişim Grubu, 25 yılda, yıllık KDV dahil 1,1 milyar Euro olmak üzere 26 milyar Euro kira ödeyecek.

YENİ HAVALİMANI'NIN İŞLETME SERTİFİKASI İGA'DA!

5 İNİŞ 5 KALKIŞLA BAŞLAYACAK



İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda yarın Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirecek. İlk yurtdışı uçuş ise yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanından Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye promosyon fiyatlarıyla yapılan rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi.

İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN! İŞTE İLK SEFERİN YAPILACAĞI YER

GÜNDE 2 BİN UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLECEK

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından piste günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla noktaya uçuş gerçe kleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirecek. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından piste günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

ERKEN BAVUL SİSTEMİ VAR



İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.





SÜPER JUMBO UÇAKLAR YANAŞABİLECEK



Temeli atıldığı günden bu yana bir çok alanda ödül alan havalimanı, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N ve soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edilirken, Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" belgesiyle sertifikalandırıldı. İstanbul Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının yanaşabileceği bir terminale sahip.



YOLCULARI YÜZÜNDEN TANIYACAK



Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan 'nesneler' gibi son teknolojilerle donatıldı.

RAKAMA İNANAMAYACAKSINIZ, TARİHİ BEDELLE SİGORTALI

DİJİTAL ALTYAPISINI TURKCELL VE HUAWEI KURDU



Turkcell ve Huawei havalimanının dijital alt yapısını kurdu. Havalimanını kullanan yolcular, 4.5G hızında internetten faydalanacak. Türk Telekom da, havalimanında 165 km fiber optik kablo çekimi ve 18 km altyapı çalışması yaptı ve enerji ile iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurdu. Vodafone, havalimanının ilk çağrısını yapan ve ilk yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştirdi.

Havalimanında ekranları Vestel yaptı. Yeni havalimanında yolcular, bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekranından uçuşlarını takip edebilecekler. 143 yolcu biniş köprüsünü ve 4 asansörünü kapsayan tam kapsamlı mobilite çözüm paketinde Thyssenkrupp Elevator'un imzası var.

GÜVENLİK 3.500 GÖREVLİ VE 9 BİN KAMERAYA EMANET



Havalimanının güvenliği 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden idare edilecek.

METRO HATTI 2019'DA



Havalimanı raylı sistemlerle şehre bağlanacak. Gayrettepe ve Halkalı'ya uzanan metro bağlantıları için çalışmalar devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısı 2019 yılı içinde hizmete girecek.

HAVAİST'TE İSTANBUL KART KULLANILACAK



İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapmak isteyen yolcular, ulaşım için birçok alternatif hat ve güzergahı kullanabilecek. Yarından itibaren THY tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak havalimanından İETT ile "Havaist" hatlarıyla da ulaşım sağlanacak. Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık'a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.

YENİ HAVALİMANI ULAŞIMINDA İNDİRİM MÜJDESİ

660 TAKSİ GÖREV YAPACAK



Havalimanında 660 taksi görev yapacak. Taksi şoförleri ve araçları için yeni standartlar belirlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Otobüs A.Ş. "Hava-İst" markasıyla hizmet verecek. İlk iki ay kendi araçları ile gelecekler için otoparktan ücret almayacak.

TİM 10 ÜLKEDE İLAN VERDİ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Havalimanı'nın açılışı kapsamında uluslararası boyutta tanıtım kampanyası başlattı. Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) iletişimini yönettiği yurt içi ve yurtdışı kampanya ile 10 ülkede İstanbul Havalimanı'nın kargo kapasitesiyle Türk ihracatçısının gücüne dikkat çekildi.

TİM'DEN YENİ HAVALİMANI'NA DÜNYA ÇAPINDA TANITIM KAMPANYASI

"Dünya küçülüyor, ihracatımız büyüyor" sloganıyla başlatılan tanıtım kampanyasıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nın kargo kapasitesi ve lojistik üssü ile Türkiye'den artık daha fazla ürün çeşidinin dünyanın dört bir yanına zamanında ulaştırılacağı mesajı verildi.

AÇILIŞ TÖRENİNE ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI KATILDI



Açılışa, Arnav utluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı.





İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM



Havalimanının açılışına iş dünyası büyük ilgi gösterdi. Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin, Abdürrahim Albayrak, Murat Özyeğin, Murat Ersoy, Hamdi Akın'ın da aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına geldi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar. Bankacılardan da ilgi büyüktü. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açılışta hazır bulundular.



TAMAMLANDIĞINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK



İstanbul Havalimanı, 7 bin 594 hektarlık bir alanda olacak. Yolcu sayısı olarak dünyanın en büyük havalimanı konumundaki Atlanta bin 902 hektar, Pekin 2 bin 330 hektar, Londra bin 227 hektarlık alana sahip. Atatürk Havalimanı ise bin 165 hektarlık bir alanda kurulu.

TEK ÇATI ALTINDAKİ EN BÜYÜK TERMİNAL BİNASI



İstanbul Havalimanı'nın inşaatı sırasında 300 milyon Euro'luk yatırımla 3 bin 22 adetlik Türkiye'nin en büyük makine parkı kuruldu. Yaklaşık 36 bin kişi çalıştı. 1.44 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olma özelliğini taşıyan terminal binası 4'ü dış hat olmak üzere 5 adet iskele bloğundan oluşuyor. Terminalde Türk-İslam mimarisinde kullanılan motifler işlendi. Ayrıca yüksek tavan (gidiş katında 28 metre-geliş katında ise 44 metre tavan yüksekliği), doğal ışık, ahşap malzemesi ve bol bol 'yeşil' kullanılarak doğallık sağlandı. Çatıdaki 313 kubbe ile gün ışığının içeri girmesi sağlandı.

Çalışanlara hazırlanan yemeklerde günde ortalama 110 bin ekmek, 3 ton 200 kilo et, 6 ton 300 kilo bakliyat, 4 ton beyaz et, 21 bin ton sebze meyve, 14 bin ton ise süt ve süt ürünleri kullanıldı.

21 BİN KOLTUĞU VAR



Havalimanında 442 odalı bir otelin yanı sıra, 21 bin civarında dinlenme koltuğu, 640 adet asansör ve yürüyen merdiven, 8 bin 671 kapı ve 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı ve 239 tuvalet bulunacak. Toplam 13 chek-in adasının olacağı terminalde yolcuların uçağa biniş işlemlerini yaptırabileceği 468 banko yer alacak.



70 BİN ARAÇLIK OTOPARK



70 bin araçlık otopark ise Avrupa'nın en büyüğü olacak.

ENERJİDEN 130 BİN EURO TASARRUF

Havalimanı her yıl ısıya dönüşen enerjiden 130 bin Euro tasarruf sağlayacak.



DUTY FREE 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK



53 bin metrekarelik alana yayılacak Duty Free alanı 6 bölümden oluşacak. 6 bin 500 metrekare lüks butik mağazalar yer alacak. 3 bin metrekare alanda ise Türk ürünlerinin satılacağı pazar konseptinde mağazalar bulunacak.



RÖTARI AZALTACAK UYGULAMALAR



Havalimanı pistlerine, uçakların düşük görüş şartlarında güvenli şekilde inmelerine olanak veren hava seyrüsefer sistemleri yerleştirildi. Uçaklar 'Point Merge' yöntemi ile yaklaşma yapıp kalkacak. Sistem hava trafik kontrolörüne aynı anda çok sayıda hava trafiğini idare edebilme kolaylığı getiriyor. Uçaklarda uçuşlarını "RNAV" denilen uydudan sinyal alarak yapıyor. Trafik sayısı az ise uçağı kısa getirip bir an önce indirebilecek. Trafik fazlalaştıkça diğer trafiklere uygun sıralama yaparak uçaklara bekleme yaptırmadan daha hızlı indirme imkânı olacak.

YENİ HAVALİMANINA YENİ ÜNİFORMA



THY'nin kabin görevlileri için yeni hazırlanan kıyafetleri de ilk kez görücüye çıktı.

THY'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ ÜNİFORMA!

THY 45 SAATTE TAŞINACAK

THY'yi havalimanına Arkas Lojistik taşıyacak. Taşınmanın 5 binden fazla TIR ile 45 saatte tamamlanması hedefleniyor.







