İstanbul Havaalanı'nın ilk fazı 4 sigorta şirketi tarafından 5 milyar Euro'nun üzerinde bedel ile sigortalanmış durumda. Bu tutar Türkiye'de şimdiye kadar tek bir proje için yapılan yapılan en yüksek tutarı ifade ediyor. Edinilen bilgilere göre en büyük payı Ziraat Sigorta olmak üzere Halk Sigorta, Güneş Sigorta ve Axa Sigorta tarafından sigortalanan yeni İstanbul Havaalanı'na giren yolcu ve uçaklar girdiği ancak itibaren tüm risklere karşı sigortalandı. Havaalanının ilk fazının yapımı sırasında da inşaat sigortası yapılmış ve bu da yaklaşık 5 milyar dolar karşılığında sigortalanmıştı. Bugün itibariyle inşaat sigortası sona erecek ve işletme sigortası başlayacak. İkinci faz inşaat başladığında ise ikinci faz inşaatın ilk fazdaki binalara veya uçaklara zarar vermesi ihtimaline karşı hem ikinci faz hem ilk faz yeniden inşaat sigortası yapılacak. İnşaat sigortası ile işletme sigortasını yapan kurumların birbirine karşı sorumlulukları olacak.
KAR KAYBI DA GARANTİDE
İşletme sigortası ise klasik sigortaların yanı sıra herhangi bir olay nedeniyle meydana gelebilecek kar kayıplarını da (business interruption) garanti altına alıyor. Yabancı brokerlik şirketleri aracılığı ile sigortalanan ve tamamı yurtdışındaki dev ve tecrübeli reasürans şirketleri tarafından da desteklenen 3'üncü havalimanının işletmesine yönelik eleştiriler de bu imzalar ile anlamını yitirmiş oluyor. Çünkü riskli olan projelere imza atmayan reasürans şirketlerinin bu imzaları bir anlamda projenin uygun ve karlı çalışacağının çok fazla risk içermediğinin de kanıtı durumunda. 3’üncü Havalimanı inşaatının ilk fazında yolcu, kargo ve genel havacılık terminalleri, taksi yolları, yolcu köprüleri, teknik yapılar, hava trafik kontrol merkezi, rampa kontrol kuleleri, yüzey rampaları, VIP tesisleri, hastane ve tıbbi merkez, kongre alanı, cami ve çeşitli ibadet alanları bulunuyor.
Yüzde 37'si Ziraat Sigorta'da
Şirket adı Payı (%)
Ziraat Sigorta 37
Halk Sigorta 25
Güneş Sigorta 25
Axa Sigorta 13GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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