İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş bugün yapıldı. Ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını bugün havalimanına taşıdı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planı'na göre yapıldı.

Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. Havaist'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

HAVAİST'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR



İlk etapta hizmet verilen Hatlar:



Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı



Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı



Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı



TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı



İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)



Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı



Taksim- Gümüşsuyu



Beşiktaş Peronlar



Zincirlikuyu Metrobüs



Göktürk



Yeni Havalimanı



Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı



Yenikapı Peronlar



Bakırköy İdo



Yenibosna-Kuleli



Başakşehir-Metrokent



Yeni Havalimanı



Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç



3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı



Kozyatağı Metro



Ümraniye-Tepeüstü



Kavacık



Hasdal



Yeni Havalimanı



Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) - 4 Araç



4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı



TÜYAP



Beylikdüzü- Cumhuriyet



Bahçeşehir



Yeni Havalimanı



Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) - 4 Araç

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