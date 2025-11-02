İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergâhlar için sürücülere alternatif rotalar oluşturuldu.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirmişti. Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.

Saat 03.00’te kapatılan yollar arasında;

Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan–Ataşehir–Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı’nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

Valilik tarafından oluşturulan alternatif yollar kapsamında;

Büyükdere – Balmumcu / Levent – Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca aksı, Yıldız Posta – Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak belirlendi.