Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı

        İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı

        İstanbul Maratonu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Program sonuna kadar yollar trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 07:59 Güncelleme: 02.11.2025 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu yollar trafiğe kapalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergâhlar için sürücülere alternatif rotalar oluşturuldu.

        İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirmişti. Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.

        Saat 03.00’te kapatılan yollar arasında;

        Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan–Ataşehir–Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı’nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

        REKLAM

        Valilik tarafından oluşturulan alternatif yollar kapsamında;

        Büyükdere – Balmumcu / Levent – Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca aksı, Yıldız Posta – Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak belirlendi.

        Saat 06.00’da trafiğe kapanacak güzergâhlar ise şöyle sıralandı:

        Rauf Orbay Caddesi’nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Unkapanı–Bakırköy arası, Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları.

        Belirlenen alternatif güzergâhlar ise:

        Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu olarak açıklandı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar