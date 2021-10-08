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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET ANLARI... Son dakika: İstanbul'un göbeğinde husumetli dehşeti - Haberler
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İstanbul'un göbeğinde husumetli dehşeti! Metroda herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

İstanbul'un göbeğinde kasklı bir şahıs, metro alt geçidinde herkesin gözü önünde dehşet saçtı. Mecidiyeköy'de metro alt geçidinde giren kasklı şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisi olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 2 kişi yaralandı. Alt geçitte vatandaşların büyük panik yaşayıp, korku içinde kaçmaya çalıştığı olayın ardından saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı

DEHŞET ANLARI... Son dakika: İstanbul'un göbeğinde husumetli dehşeti - Haberler
İstanbul'un göbeğinde husumetli dehşeti!
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İHA

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy metro alt geçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı.

Olay, önceki hafta cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro alt geçidinde meydana geldi. Motosikletle metro girişine gelen kasklı bir şahıs, alt geçide girdi. Bir süre alt geçitte yürüyen şahıs, daha sonra birden geri dönüp belindeki silahı çıkartarak husumetli olduğu iddia edilen kişilere kurşun yağdırdı.

Saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralanırken, saldırgan metro alt geçidinde kendisini bekleyen motosikletli olay yerinden kaçtı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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