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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu

        İstanbul'un enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3,79 artarken tüketici fiyatlarında yıllık değişim yüzde 46,23 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:49
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        İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu
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        İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu.

        İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi.

        Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

        Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi de mart ayında yüzde 2,30 oranında arttı.

        Toptan eşya fiyatlarında değişim oranı yıllık bazda yüzde 33,17 oldu.

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