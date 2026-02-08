İstanbul’da taksi şoförü aracına "5 kişi alamam" dedi, darp edildi
İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında, yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle aracına 5 yolcu alamayacağını söyleyen taksi şoförü, alkollü bir yolcunun saldırısına uğradı. Küfür ederek şoförü darp eden saldırgan, taksinin kaportasına ve aynasına da zarar verdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Avcılar’da eğlence mekanı çıkışına çağrılan taksici, araca 5 kişi binmek isteyen alkollü yolcuları uyardı. "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyen taksici, yolculardan inmelerini istedi. Duruma sinirlenen yolculardan bir tanesi taksi şoförünü önce darp etti daha sonra aracına zarar verdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'daki habere göre olay; geçtiğimiz perşembe günü Avcılar sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksi sürücüsü, gece geç saatlerde bir mekan çıkışına çağrıldı.
TAKSİCİ GRUBU UYARDI
Yolcuları araca binerken bir kaçının alkolden dolayı sarhoş ve 5 kişi araca bindiğini gören taksici gidemeyeceğini dile getirdi.
SÜRÜCÜYE KÜFÜR VE DARP ETTİ
Araçtan inmek istemeyen gruptan en önde oturan yolcu, taksi sürücüsüne küfürler ederek darp etmeye başladı.
ÖFKESİNİ ARACA YÖNLENDİRDİ
Bu sırada arkadaşları tarafları ayırmaya çalışırken, araçtan zar zor indirilen Samet Y. bu sefer öfkesini araçtan almaya çalıştı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici ise son gaz basarak olay yerinden uzaklaştı.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Şikayet üzerine Samet Y. ve arkadaşları karakolda gözaltına alındı. İfadelerinin ardından taraflar serbest bırakıldı.