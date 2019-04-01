İstanbullu seçmenler tercihini yaptı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yaklaşık 10,5 milyon seçmen İstanbul’da oylarını kullandı.

İstanbul’da oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oylarını kullandı.

İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde saat 23.36 itibariyle sandıkların yüzde 98,8'i açıldı.

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre;

Binali Yıldırım: %48,70

Ekrem İmamoğlu: %48,65

İSTANBUL’DA KIYASIYA YARIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor.

BİNALİ YILDIRIM: BU SONUCA GÖRE KAZANDIK

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun, bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP İl Başkanına, ülkü Ocaklarına, Kadın Kolları teşkilatına, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul için Türkiye için hayırlı olsun. Teşekkürler İstanbul, teşekkürler..."

İMAMOĞLU: VERİLER KONTROL EDİLMELİ

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Toplumu İstanbul ve Türkiyemiz'i bilgilendirme konusundaki görevimize devam ediyoruz. Öncelikle YSK'yı, il seçim kurulunu, ilçe seçim kurulunu tek bir oya dahi zarar vermemek için göreve davet ediyorum. Bu tarihi bir görev ve çağrıdır. Tüm devlet memurlarına ve görevli insanlara teşekkür ediyorum. Tarihi bir görevdir ve tek bir oyun dahi vebali üzerinizedir. Biz en hassas bir şekilde onbinlerce insanın görev aldığı İstanbul'da sürece aynen bu hassasiyetle görevimize devam ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazanıop, bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir. Yerel seçim şehrin kazandığı bir seçimdir. Onbinlerce yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Lütfen sandıklardaki, okullardaki, seçim kurullarındaki görevlerinize gülümseyerek, sırt sıvazlayarak, uyararak son ana kadar en üst seviye dikkatle önemle tavsiye ediyorum."

BİNALİ YILDIRIM'DAN PAYLAŞIM!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta bir kağıda notlar alığı görülen Yıldırım'ın not aldığı kağıtta yazan "31 Mart Teşekkür Konuşması" başlığı dikkat çekti.

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DHA: İMAMOĞLU ÖNE GEÇTİ

DHA'nın aktardığı verilere göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.



YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.



31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.