İSTOÇ'ta yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.