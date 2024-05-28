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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan başıboş sokak köpekleri açıklaması

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan başıboş sokak köpekleri açıklaması

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada, sokak köpekleri hakkında, "Tedbir alınmalı" mesajını verdi. Yeni anayasa konusuna da değinen İYİ Parti lideri, "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım" ifadelerini kullandı

        Giriş: 28.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:52
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        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başıboş sokak köpekleri konusunda, "Sokak hayvanı kavramı sadece Türkiye'de var. Sokak hayvanları İnsan hayatını tehdit ediyorsa onlara karşı tedbir alınmalı" dedi.

        Ciner Grubu Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve Habertürk TV Editörü Mahir Kılıç, 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyaret esnasında güncel siyasete ilişkin soruları da yanıtlayan Dervişoğlu'nun gündeminde başıboş sokak köpekleri de vardı.

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        SOKAK HAYVANLARI: TEDBİR ALINMALI

        Dervişoğlu, "Sokak hayvanları İnsan hayatını tehdit ediyorsa onlara karşı tedbir alınmalı. Sürüler halinde sokakta gezmelerinin önü kapatılmalı. Dünyadaki formüllerden bahsediliyor, onlar hayvan sayıları 300 bin 500 bin olan formüller. Biz de ise rakam bile bilinmiyor. Sokak hayvanı kavramı sadece Türkiye’de var" ifadelerini kullandı.

        YENİ ANAYASA: PARLAMENTER SİSTEM OLMAYACAKSA BİLE...

        Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Müsavat Dervişoğlu bir kez daha sistem eleştirisinde bulundu. Mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre hazırlandığını kaydeden Dervişoğlu, "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım. Denetlenebilir, mekanizmaları işleyen bir sistem olmalı. Tüm muhalefetin beklentisi parlamenter sistemdi. Ancak seçimin üstünden bir yıl geçti sadece biz konuşuyoruz parlamenter sistemi" dedi.

        "BU REJİM BENDEN FAZLA ERDOĞAN'A KÜLFET"

        Dervişoğlu mevcut sistemde ülkeyi yönetme imkanı olsa dahi bunu istemeyeceğini söyledi.

        Dervişoğlu, "Anket yapalım yüzde 60-70 ile geliyor bile olsam bu sistem ile devlet yönetmek istemem. Bu sistem devlet yönetemez. Bu rejim benden fazla Sayın Erdoğan'a külfet. Alınan her karar Tayyip Bey'in üzerine atılıyor" diye konuştu.

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