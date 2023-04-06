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Dolunun etkili olduğu Çeşmede plajlar beyaza büründü

İzmir'de kısa süreli yağan dolu yağışında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentin Çeşme ilçesinde yollar ve plajlar beyaza büründü

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.

  • Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    "KAR YAĞDI DEDİLER O YÜZDEN GELDİM"

    İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz." dedi.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan ise "37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum İzmir'de, merak edip geldim buraya, inanılmaz, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı bir ortam. 'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim." ifadelerini kullandı.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    Bahçesindeki dolu yığınlarını temizleyen Aydın Kayserilioğlu, ilk kez bu kadar dolu yağdığını gördüğünü söyledi.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisanda bu görüntüler. İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
  • İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
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