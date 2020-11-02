İzmir'den 58 saat sonra gelen mucize haber 0:00 / 0:00

İzmir Bayraklı'daki yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tarafından bir kişinin sesi duyulmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Enkaz altında 4 kişi olduğu bildirildi. Enkaz alanına getirilen K9 köpekleri de tepki verdi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası depremden 58 saat sonra enkaz altındaki kardeşlerden biri olan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.

Enkaz altında İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in de olduğu bilgisi aktarıldı.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

— Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 1, 2020

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