İzmir'den 58 saat sonra gelen mucize haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika İzmir depremi: İzmir'de mucize! İdil Şirin 58 saat sonra kurtarıldı
ABONE OL

Son dakika... İzmir'de 58 saat sonra İdil Şirin kurtarıldı

Son dakika haberi... İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı’ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra enkaz altındaki İdil Şirin, depremden 58 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Son dakika İzmir depremi: İzmir'de mucize! İdil Şirin 58 saat sonra kurtarıldı
İzmir'den 58 saat sonra gelen mucize haber
0:00 / 0:00

İzmir Bayraklı'daki yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tarafından bir kişinin sesi duyulmasıyla çalışmalar hızlandırıldı. Enkaz altında 4 kişi olduğu bildirildi. Enkaz alanına getirilen K9 köpekleri de tepki verdi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası depremden 58 saat sonra enkaz altındaki kardeşlerden biri olan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı.

Enkaz altında İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in de olduğu bilgisi aktarıldı.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEMŞehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken öldürüldü
İzmir deprem son dakika haberleri | İzmir depreminde can kaybı yükseliyor - Haberler
GÜNDEMİzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
Yeğeni Seda'dan umutlu haberi bekleyen dayısı, iki gündür enkazın başında bekliyor - HABERLER
GÜNDEMUmutla iki gündür enkazın başında bekliyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı
GÜNDEMİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere ...
Evimin altında fay hattı var mı, geçiyor mu? AFAD deprem haritası - 2020 Fay hattı sorgulama ekranı!
GÜNDEMEvimin altında fay hattı var mı?
Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, binlerce arı öldü
GÜNDEMYangında binlerce arı öldü
Son dakika: İşte depremin röntgeni! - Haberler
GÜNDEMİşte depremin röntgeni!
İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar
GÜNDEM'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü
Okullar ne zaman açılacak, yarın 2 Kasım hangi sınıflar açılacak? MEB 23 Kasım'da tüm sınıflar yüz yüze eğitim
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak, Kasım'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020 Üniversiteler açılış tarihi
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X