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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir’de suç örgütlerine operasyon: 38 gözaltı

        İzmir’de suç örgütlerine operasyon: 38 gözaltı

        İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suç örgütü operasyonunda 38 gözaltı

        İzmir’de organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliden 38’i gözaltına alındı. Aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılabilecek çok sayıda atölye ekipmanı ile binin üzerinde silah parçası ele geçirildi.

        38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        ANKA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliden 38’i yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılabilecek çok sayıda atölye ekipmanı ile bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçasına el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde; 9 şüpheli şahsa ait 19 adrese, ayrıca suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şahsa yönelik olmak üzere, toplam 40 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleşmiştir.

        Operasyon kapsamında; 38 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı, bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulmuş olup, olayla bağlantılı delillerin değerlendirilmesine ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir."

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