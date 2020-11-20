Biden'ın bakan adayları hazır!

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Özel Kalem Müdürü dahil Beyaz Saray'da görev yapacak personelini açıkladı ve henüz belirlemese de kabinede yer alacak muhtemel isimler şimdiden konuşulmaya başlandı.

Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getireceğini duyurdu.

Aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanlığı görevini yürütecek Klain, seçim sürecinde Biden'ın kıdemli danışmanı oldu.

Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalem müdürlüğünü yapan Klain, Beyaz Saray'ın ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Klain, 1988'den bu yana Biden ile çeşitli görevlerde çalıştı. Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 çocuk sahibi.

Biden'ın aralıkta açıklaması beklenen kabinesinin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın beyaz ve erkek ağırlıklı kabinesinden farklı, "kapsayıcı" ve "renkli" olacağı öngörülüyor.

Joe Biden'ın kabinesinde ayrıca çok sayıda kadının yer alması bekleniyor.

Biden, hem Demokrat Parti içindeki yenilikçileri hem de birlikte çalışmak istediği Cumhuriyetçileri memnun edecek kabine oluşturmayı hedefliyor.

DİŞİŞLERİ İÇİN 4 İSİM GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığına getirilmesi olası isimler arasında Antony Blinken, William Burns, Susan Rice ve Chris Coons yer alıyor.

Adaylar arasında Biden'a üst düzey dış politika danışmanlığı yapan ve Senato Dış İlişkiler Komitesindeki yardımcısı Antony Blinken'ın ismi dışişleri bakanlığı için öne çıkıyor ancak Bilinken'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olabileceği de konuşuluyor.

Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Rusya ve Ürdün'de büyükelçilik yapan William Burns, Dışişleri Bakanlığı görevi için düşünülen diğer bir isim.

Burns, Clinton döneminin dışişleri bakanları Warren Christopher ve Madeleine Albright'ın yardımcısı ve özel kalem müdürlüğü görevlerini de yürüttü.

Biden'a son derece yakın olan Chris Coons ise Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev yapıyor ve Dışişleri Bakanı olabileceği konuşuluyor.

Dışişleri Bakanlığı için adı geçen diğer bir kişi de Susan Rice. Rice, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu.

SAVUNMA BAKANLIĞI İÇİN 2'Sİ KADIN 3 ADAY

Savunma Bakanlığı için ise 2'si kadın 3 isim konuşuluyor. Bu isimler arasında Irak'ta 2014'te helikopter kazasında 2 bacağını da kaybeden eski yarbay Tammy Duckworth yer alıyor.

Tayland kökenli Illinois Senatörü Duckworth, ayrıca Obama döneminde Gazi İşleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Savunma Bakanlığı için adı geçen bir diğer kadın aday da Michele Flournoy.

Joe Biden'e seçim kampanyasında savunma konularında danışmanlık yapan Flournoy, Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Eski İç Güvenlik Bakanı siyahi Jeh Johnson'ın ismi de Savunma Bakanlığı için geçiyor.

Pentagon'da hukuk müşavirliği görevinde de bulunan Johnson'ın adı Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de konuşuluyor.

Johnson, seçilmesi durumunda ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olabilir.

CIA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirilecek isimler arasında Tom Donilon, Avril Haines ve Mike Morell yer alıyor.

Eski başkanlardan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Tom Donilon, 1987 yılından beri tanıdığı Biden'ın 1988'deki ilk başkanlık yarışında seçim kampanyasında çalıştı.

Avril Haines de Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha önce Dışişleri Bakanlığında görev yapan Mike Morell ise CIA Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2 kez de CIA Başkanlığı görevine vekalet etti.

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı için ise California Başsavcısı Xavier Becerra, eski federal savcı Doug Jones, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Tom Perez ve eski Atlanta Başsavcı Yardımcısı Ally Yates'in isimleri geçiyor.

Trump yönetiminde 10 gün başsavcı yardımcılığı görevinde bulunan Yates, 7 Müslüman ülkeye vize yasağına karşı çıkmasının ardından kovulmuştu.

HAZİNE BAKANLIĞI

Hazine Bakanlığı görevine 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ın isimleri geçiyor.

Biden'ın eski rakipleri kabinede yer alabilir

Başkanlık yarışında Biden'ın karşısında yer alan eski rakipleri Demokrat aday adaylar da kabinede kendilerine yer bulabilir.

Biden'ın ön seçimlerdeki en güçlü rakiplerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ismi Çalışma Bakanlığı için geçiyor. Sanders, kendisi de bu pozisyona gelmek istiyor.

Eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in adı ise ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ve Gazi İşleri Bakanlığı için geçiyor.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın ismi de Tarım Bakanlığı için konuşuluyor. Eski savcı olan Klobuchar'ın Adalet Bakanı olabileceği de iddia ediliyor.

ENERJİ BAKANLIĞI

Enerji Bakanlığına ise Biden'ın eski danışmanlarından Elizabeth Sherwood Randall getirilebilir.

Obama yönetiminde Enerji Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Randall, Georgia Teknoloji Enstitüsünde profesörlük yapıyor.

Bu göreve getirilebilecek diğer iki isimse daha önce Enerji Bakanlığında görev yapan Arun Majumdar ve Washington Valisi Jay Inslee. İklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiyi savunan Inslee, çevreciler tarafından destekleniyor.