KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.