Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy'de kağıt toplayıcısı tarafından metruk binanın asansör boşluğunda cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de kağıt toplayıcısı tarafından metruk binanın asansör boşluğunda cansız beden bulundu

        İstanbul'da metruk bir binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, 27 yaşındaki Meki Poyraz'ın 5'inci kattan düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansör boşluğunda ceset bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadıköy'de kağıt toplayıcısı, metruk bir binanın asansör boşluğunda bir cansız beden buldu. 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirilen kişinin Meki Poyraz (27) olduğu tespit edildi.

        BİR KİŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

        DHA'daki habere göre olay, 8 Şubat saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Meki Poyraz olduğu ve 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının çalışmalarının ardından Poyraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "Şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN ALINDI

        Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Meki Poyraz'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Poyraz'ın bugün kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız