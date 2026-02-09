Kadıköy'de kağıt toplayıcısı, metruk bir binanın asansör boşluğunda bir cansız beden buldu. 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirilen kişinin Meki Poyraz (27) olduğu tespit edildi.

BİR KİŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

DHA'daki habere göre olay, 8 Şubat saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Meki Poyraz olduğu ve 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının çalışmalarının ardından Poyraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. "Şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.