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        Kadıköy'de kırmızıda geçen yayalara para cezası kesildi

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası kesildi. 13 yayaya toplam 8 bin 970 lira para cezası kesilirken, cezayı kabul etmeyen bir kişi ekip aracına bindirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:50
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        Bu sefer yayalara ceza!
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        Kadıköy'de drone destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

        Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde dronela kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi. Kurallara uymayan 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza yazıldı.

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        BİR KİŞİ KABUL ETMEDİ

        Cezayı kabul etmeyen ve kimliğini göstermek istemeyen bir kişi denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Ekipler ceza yazılan yayayı denetim noktasına getirerek polis otosuna bindirdi. Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı.

        Ceza yazılan bir yaya, "Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim" dedi.

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