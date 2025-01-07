Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü.

İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi.

Mimarisi ilginç bina drone ile görüntülendi.