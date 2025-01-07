Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor
Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina drone ile görüntülendi.
Giriş: 07.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:25
Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü.
İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi.
Mimarisi ilginç bina drone ile görüntülendi.
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