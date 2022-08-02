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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
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Kadir Şeker’in tahliyesine yönelik itiraz reddedildi

Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen 22 yaşındaki Kadir Şeker ile ilgili davada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Olayda, Duran ailesinin avukatının Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik başvurusu Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi

Son dakika: Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
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HABERTURK.COM

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLECEK

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Zafer Samancı'nın haberine göre, itiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Duran ailesinin avukatları ise itirazda bulunup, Şeker’in tutukluluk halinin devam etmesi yönünde itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Dosyanın Yargıtay’a gönderileceği öğrenildi.

OLAY

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre, Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

YARGITAY, 12 YIL HAPİS CEZASI KARARINI BOZMUŞTU

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI KARARI GELDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.

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