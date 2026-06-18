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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kahramanmaraş'ta 21 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

        Kahramanmaraş'ta 21 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

        Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, mobilya içerisine gizlenmiş 195 bin 440 sentetik hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon lira olduğu belirtilen haplarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        21 milyonluk operasyon

        Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda mobilya içerisine gizlenmiş 195 bin 440 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen titiz ve uzun süreli çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.

        16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda mobilya içerisine gizlenmiş halde toplam 195 bin 440 sentetik hapı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddelerin, Kahramanmaraş'ta tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden R.E.E., C.E. ve B.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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