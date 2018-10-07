Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğrencisi olan Ahmet Şefik Çeşmecioğlu (25), kaldığı pansiyonda dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. DHA'nın haberine göre, Çeşmecioğlu’nun durumunu gören arkadaşları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çeşmecioğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.



Bir süre Bolu'da yerel medyada gazetecilik ve hobi olarak tiyatro ile uğraşan genç öğrencinin cenazesi bugün memleketi olan Bolu'ya getirildi. Yeşil Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çeşmecioğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze daha sonra Elmalık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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