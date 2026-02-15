Canlı
        Son dakika: Kahreden kazada çifte acı! | Son dakika haberleri

        Kahreden kazada çifte acı!

        Burdur'da minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Çelen ve eşi Ceyda Çelen hayatını kaybetti. Kahreden kazada 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:30
        Kahreden kazada çifte acı!
        Burdur'un Bucak ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Çelen (26) ve eşi Ceyda Çelen (25) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 12.00 sıralarında Bucak- Kocaaliler kara yolu Tefciler mevkiinde meydana geldi.

        Mehmet Çelen idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Necati Ayaz (56) yönetimindeki minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Çelen ve yanındaki eşi Ceyda Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Necati Ayaz ile araçtaki Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23), Hacer Ö. (56) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobilde sıkışan genç çiftin cansız bedenleri, Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

        Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

