AA

Serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Torununun suda çırpındığını gören Aziz Şahin (75), denize girerek torununun kıyıya çıkmasını sağladı.

AA'da yer alan habere göre o sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.