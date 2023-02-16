Yurtta sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor, çocukların da eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanarak depremin psikolojisinden uzaklaşmaları sağlanıyor.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 34 kişi, Bitlis Valiliğinin koordinesinde il merkezindeki Beşminare Kız Yurdunda misafir ediliyor.

Deprem gecesi saat 03.00'e kadar namaz kıldığını anlatan Gümüş, "Sonrasında demirlerden sesler geliyordu, vitrinler düştü. 5-6 kez kalkmaya çalıştım ancak her seferinde düştüm. Kızlarım ve torunum, 'anneannem yok' diyordu. Ben de yüksek sesle dua ediyordum. O anı hiç unutmam. Beşik gibi sallanan evimiz çok hasar gördü. Evimize giremedik. O anı anlatamıyorum, Allah kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında can havliyle dışarı çıktıklarını dile getiren Gümüş, "Çektiğimizi Allah kimseye çektirmesin. Böyle bir deprem görmedik. Kız kardeşim 4 çocuğuyla hayatını kaybetti. Teyzemin torunu enkaz altında. Tanıdıklarımızdan yaklaşık 50 kişi vefat etti. Enkaz altında yakınlarımız var." dedi.

Kentte yağmurun etkili olduğunu, yol kenarında tekerlek yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatan Gümüş, "Ayağımızda çorap ve giysilerimiz yok. Duvarlarımız devrildi. Burası evimiz gibi, her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Personel bize iyi bakıyor, yakından ilgileniyor. Bizi güzel karşıladılar. Herkes bizimle ağladı. Rabbim bize gösterdi, kimseye göstermesin. Düşmanımıza dahi yaşatmasın." diye konuştu.

Gümüş'ün torunu Elanur Demir de enkaz altında kalmadıkları için şükrettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin. Enkaz altında kalsaydık belki ölecektik. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz hayatını kaybetmiş. Biz geldik, babam ve dedem Adıyaman'da kaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok üzgünüz."

"YAŞADIKLARIMIZ AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen Metin Taşkıran ise uykudayken depreme yakalandıklarını, evlerinin her yerinin çatladığını dile getirdi.