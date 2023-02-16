Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla gen kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı. Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekinini de sevindirdi. Kılıç'ın eşi ve çocuklarının hâlen enkaz altında olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 30 yaşındaki Neslihan Kılıç ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

İHA'da yer alan habere göre Aleyna'nın yakınları 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken, genç kızın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği bir madencinin, "Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah'tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim" sözleri de herkesi duygulandırdı

Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah’tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı.

Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

"İLK SESİ AYAK HAREKETLERİNDEN DUYDUK"

Aleyna Ölmez'i (17) kurtaran ekipler arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibi o anları anlattı. Ekipte görevli Feyim Orhan ilk sesi ayak hareketlerinden aldıklarını ifade ederek, "Madenciler ve Bergama Komando Alayı ile birlikte çalışıyorduk. Çok mutluyuz. İlk sesi ayak hareketlerinden duyduk. Daha sonra profesyonel ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma'dan geldiler. Onlar kazı işlerini yaptı. Çok mutluyuz" dedi.

Ekipten Yusuf Yıldırım, "Her dakika bir ümit olduğuna inanıyorduk burada. Biz burada 8 gündür madenci ağabeylerimiz, asker ağabeylerimizle birlikte çalışıyorduk. Allah hepsinden razı olsun. Biz ümidin olduğuna hep inanıyorduk. Bir an olsun ümidi bırakmadım. Hissettiğimiz gibi oldu. Ümidimiz karşılığını buldu. Aleyna'yı çıkardık. Biz çok mutluyuz. Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Uyku, saat kavramı nedir bilmiyoruz. Bir canı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Aynı ekipte yer alan Ozan Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Hep bir ümidimiz vardı. Yorgunduk ama Aleyna kardeşimizi bulduktan sonra bütün yorgunluğumuzu aldı. İnşallah daha da canlı çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bütün yorgunluğumuz gitti. Çok mutluyuz şu anda" dedi.