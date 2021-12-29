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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kaledeki göçük, kaçak tüneli ortaya çıkardı!
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Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı

Niğde Kalesi'nde geziye çıkan Rukiye Ulusoy (47), bastığı zeminin çökmesi sonucu kaçak kazı yapan definecilerin açtığı 200 metre uzunluğundaki tünele düştü. Bu sırada tünelde bulunan 2 kişi kaçarken, Ulusoy düştüğü yerden ekipler tarafından kurtarıldı

Son dakika: Kaledeki göçük, kaçak tüneli ortaya çıkardı!
Kaledeki göçük, kaçak tüneli ortaya çıkardı!
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DHA

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kalede gezintiye çıkan Rukiye Ulusoy, defineciler tarafından yandaki eski bir binanın içerisinden açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tünelin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı.

Zeminin çökmesi sonucu Ulusoy, yaklaşık 6 yükseklikten tünele düştü. Tünelde kaçak kazı yapan kişiler kaçtı.

DHA'nın haberine göre, kendisi gibi kalede gezintiye çıkan kişiler Ulusoy'un düştüğünü görüp polise haber verdi.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi.

Kale çevresinde önlem alan polis ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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