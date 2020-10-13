Genç kadını bıçakla öldürdüler!

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DHA

Isparta'da, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartın 3'üncü katındaki dairede, bu sabah saat 06.00 sıralarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Apart dairede kalan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

OLAYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİL KAMERADA

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.