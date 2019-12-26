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HaberlerGündemSON DAKİKA KAN DONDURAN OLAY! Sevgilisini benzinle yakmıştı! Yargıtay son sözü söyledi!

Kan donduran olay! Sevgilisini benzinle yakmıştı! Yargıtay son sözü söyledi!

Antalya-Burdur karayolunda tartıştığı sevgilisini benzinle yakarak ölümüne neden olan sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "maktulün alev almasından sonra yanmasını beklemediği, pişmanlık duyup sönmesi için çaba gösterdiği" gerekçesiyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan değil, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü söyleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddetti; "canavarca hisle öldürdü" dedi

kadın cinayeti
AA

Ankara'dan Antalya'ya sevgilisi Çilem Hülya B. ile tatile giden Abdurrahman Gazi Göçer, 26 Ağustos 2013'te dönüş yolunda kız arkadaşıyla tartıştı. Antalya-Burdur yolunda aracı durduran Göçer, kız arkadaşının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çilem B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

AA'da yer alan habere göre Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Abdurrahman Gazi Göçer, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel Mahkeme, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alarak, cezasında indirim yaptı ve ağırlaştırılmış müebbetten, müebbet hapse düşürdü. Temyiz üzerine hüküm, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

"CANAVARCA DEĞİL KASTEN ÖLDÜRDÜ"

Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yerel mahkeme kararının bozulması yerine onanmasına karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu" görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurdu. İtiraz gerekçesinde, sanığın "maktulün alev almasından sonra yanmasını beklemediği, pişmanlık duyup sönmesi için çaba gösterdiği" gerekçesiyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan değil, kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği görüşüne yer verildi.

"YAKIP İZLEMEDİ, YARDIM ETTİ"

Başsavcılık, hükümlünün, maktulün alev almasından sonra, yanmasını beklemek, durup seyretmek veya maktulü kendi halinde bırakarak gitmek yerine, o anda pişmanlık duyup büyük çaba göstererek maktulü söndürmek ve sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirmeye çalışmak suretiyle yoğun çaba harcadığının anlaşılması karşısında, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulüne olanak bulunmadığını savundu.

GENEL KURUL İTİRAZI REDDETTİ

Sanığın eylemiyle ilgili son sözü söyleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddetti. Kurulun gerekçesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 82'inci maddesinin birinci fıkrasının "b" bendinde, kasten öldürme fiilinin, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek" gerçekleştirilmesinin bu suçun nitelikli hali olarak düzenlendiği, faildeki ahlaki kötülüğün yoğunluğu ve insani duygulardan yoksunluğun, cezanın artırılmasını gerektirir hal kabul edildiği hatırlatıldı.

"ACIMA HİSSİ OLMADAN ÖLDÜRDÜ"

"Eziyet çektirerek öldürme"nin suçun bir işleniş şekli, "canavarca hisle öldürme"nin ise failin subjektif durumuyla ilgili bir konu olduğuna değinilen gerekçenin madde metninde, "canavarca his" kavramının tanımına yer verilmediği vurgulandı. Kanunun madde gerekçesinde ise kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını öldürmesi halinde "canavarca hisle öldürme"nin söz konusu olacağının belirtildiği kaydedildi. Madde gerekçesinde ayrıca, öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmesinin, canavarca hisle öldürmenin arz ettiği özellik olduğu, kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek ya da vücudu parçalanarak öldürülmesinin, canavarca hisle öldürmeye örnek olarak gösterildiği aktarıldı.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMENİN TANIMI

Öğretide, canavarca hisle öldürmenin, "Bir insan yaşamının ortadan kaldırılmasından duyulan zevki tatmin etmek için öldürme", "Kana susamışlık ve olağan dışı vahşi ve insafsız bir zihniyetin hakimiyeti altında öldürme", "Acıma duygusu olmaksızın öldürme" , "Acıma, merhamet duygusu olmaksızın, mağduru fiziksel veya ruhsal acı yaşatarak, vahşice bir yöntemle öldürme" şeklinde tanımlanmaya çalışıldığı kaydedildi.

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