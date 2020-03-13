DHA

İstanbul Pendik'te bir kadın cinayeti yaşandı. Polisi arayan bir kişi, 'arkadaşım kendimi öldüreceğim dedi, evinin önündeyiz kapıyı açmıyor' diyerek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İhbarı yapan A.M.'nin arkadaşı Hacı Ahmet Altındağ'a (41) ulaşamadığı ve kendisine bir arkadaşıyla 'hakkını helal etsin, kendimi öldüreceğim' diye haber gönderdiği tespit edildi.

İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşının hayatından endişe eden A.M.'nin talebi üzerine savcılıktan alınan izinle evin açık olan mutfak penceresinden içeriye polis girdi. İçeriye giren polis ekibi, evin içerisindeki kapı kolu kırık olan kapalı bir odaya girdiklerinde ise yerde yatar vaziyetteki Pınar Ayrıkan'ın (38) cansız bedeniyle karşılaştı. İçeriye giren sağlık ekipleri Pınar Ayrıkan'ın iple boğularak öldürüldüğü belirledi.

SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Konu hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, Hacı Ahmet Altındağ'ın arkadaşı olduğu öğrenilen G.K.'ya ulaştı. G.K., Hacı Ahmet Altındağ'ın kendisini arayarak, Pınar'ı öldürdüğünü şimdi de kendisini öldüreceğini söylediği öğrenildi. Pınar Ayrıkan ile Hacı Ahmet Altındağ'ın sevgili olduğu iddia edildi.

ZANLININ CANSIZ BEDENİNİ TAKİP KÖPEKLERİ BULDU

Pınar Ayrıkan'ı (38),iple boğarak öldüren cinayet zanlısı Hacı Ahmet Altındağ'ın Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'na kaçtığını belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının çamaşırları koklatılan iz takip köpekleri ormanı didik aradı. Polis helikopteri ise aramalara havadan destek verdi. 24 saatin sonunda iz takip köpekleri cinayet zanlısını ormanda kendini asmış vaziyette buldu. Zanlının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.