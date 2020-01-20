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HaberlerGündemSON DAKİKA KANAL İSTANBUL! İBB heyeti Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu!

İBB heyeti Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB heyeti ile birlikte Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "(Kanal İstanbul Projesi) 16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin" dedi

Kanal İstanbul
AA

İBB'den yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bürokratları ile birlikte Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu. Terkos İşletmeleri Şube Müdürü İsmail Aydın, İmamoğlu ve beraberindeki Genel Sekreter Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'ya sunum yaptı.

"TÜMÜYLE BERTARAF OLACAK"

AA'daki habere göre sunumun ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Karadeniz sahilindeki Karaburun'da incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile İSKİ'nin yaptığı yatırımların yok olacağını ifade ederek, "Düşünün ki, şu anda gezdiğimiz Terkos'ta çok değil, 1.5 yıl önce, Terkos'tan İkitelli'ye yapılan yatırımın bile kanal yokmuş gibi ihale edilmiş olduğunu düşünün. Tümüyle bertaraf olacak.

"MİLLETİMİZ ADINA YALVARIYORUM, VAZGEÇİN"

Yani yüz milyonlarca liralık yatırımlar bunlar. Sadece İSKİ'ye bedeli bu yatırımın, 20 milyar liralar civarına çıkıyor. Bu kadar vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Yani gelin bu hatadan vazgeçin. Türkiye'nin başka mevzuları var, onlara odaklanın. Onun için anlatıyorum. 16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin. Yani bu ülke adına, faydası adına bunu söylüyorum" diye konuştu.

"GÖL SUYU KULLANILAMAZ HALE GELECEK"

Kanal İstanbul konusunun siyasi olmadığını belirten İmamoğlu, esnaf, tüccar, sanayi oda ve kuruluşlarını da sürece katılmaya davet etti. Terkos Gölü'nün kanal projesinden olumsuz etkileneceğini savunan İmamoğlu, göl suyunun tuzlanarak kullanılmaz hale geleceğini öne sürdü.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Ekrem İmamoğlu, Terkos incelemelerinin sonunda, baraja yakın yerleşim yerlerinden Durusu'da, köy kahvesini ziyaret etti. Vatandaşları Terkos gezisiyle ilgili bilgilendiren İmamoğlu, onlardan gelen görüş ve şikayetleri dinledi.

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