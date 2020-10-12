İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Zehra Karahan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre vatandaşların ve ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zehra Karahan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Karahan, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan çıkarılan çocuk oto koltuğu ise görenlerin yüreğini burktu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiyenin yardımı ile kanaldan çıkarılan Karahan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kanala uçan araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre de Kayseri'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Zehra Karahan'ın sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. 20 yıllık sağlık çalışanı, anestezi teknisyeni 4 çocuk annesi Karahan'ın görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki işine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.