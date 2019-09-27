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HaberlerGündemSon dakika: Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili önemli açıklamalar - HABERLER

Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili önemli açıklamalar

Kandilli Rasathanesi’nden İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapılıyor. Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sonrası fay hattındaki son durumu paylaştı. Artçı şokların güneye doğru ilerlediğini ifade eden Özener, "Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama zamanını bilemiyoruz" dedi.

SON DAKİKA

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamalarının satır başları şöyle;

"Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

"7-24 İZLİYORUZ"

7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi. 450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var.  Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var.

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