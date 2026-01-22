Habertürk
        Son dakika: Kapıkule'de 2 otomobilde 20 kilo 812 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 2 otomobilde yapılan aramada toplam 20 kilo 812 uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 22.01.2026 - 12:55 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:55
        Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 2 otomobilde yapılan aramada toplam 20 kilo 812 uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        2 OTOMOBİL X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLDİ

        Kapıkule Gümrük Sahasına gelen 2 otomobil gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobillerde narkotik köpekleri Füge ve Neptün ile arama yapıldı. Aramalarda toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

