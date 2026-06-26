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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA | 'Karacellatlar' Suç Örgütüne 10 İlde Dev Operasyon! 34 Gözaltı

        'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 kişi yakalandı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Karacellatlar" adıyla faaliyet gösterdiği belirtilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34'ü yakalanırken, örgütün çok sayıda cinayet, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti olayına karıştığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Karacellatlar örgütüne darbe: 34 gözaltı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        YENİ NESİL ÖRGÜTLERE OPERASYON

        AA'daki habere göre; Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan "Yıldıray" lakaplı S.Ö'nün yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "(Karacellatlar) ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği, ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma-yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere toplamda 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edilmiştir."

        İstanbul Esenyurt'ta 24 Haziran'da söz konusu silahlı suç örgütü adına örgüt mensubu 2 şüpheli tarafından, arabasına binmekte olan başka bir suç örgütü üyesinin öldürüldüğünün belirlendiği açıklamada, gerçekleştirilen kasten öldürme eyleminin her iki silahlı suç örgütü arasında süren karşılıklı mücadeleden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

        Bu kapsamda örgüt eylemlerinde yer aldığı, örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 87 zanlı hakkında İstanbul'da 14 ilçede, Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ile Adana'da belirlenen adreslerde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada, şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

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