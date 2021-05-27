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HaberlerGündem3. SayfaKORKU BİTMEDİ! Son dakika: Kocasının göğsünden vurduğu kadına ikinci şok
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Kocasının göğsünden vurduğu kadına ikinci şok!

Erzurum'da 72 yaşındaki yaşlı adam tartıştığı karısını evin kapılarını kilitleyip göğsünden vurdu. Hastanede 2 hafta yaşam mücadelesi veren kadın ölümden döndükten 2 ay sonra kocası serbest kalınca, ikinci şoku yaşadı. Serbest kalan eşinin halen kendisini tehdit ederek öldürmek istediğini söyleyen Meliha A., "Mahkeme o adamı serbest bıraktı. Ben istiyorum ki tekrar içeri alsınlar. Bana yaptığının cezasını çeksin. Ben ne kadar çile çektiysem o da çile çeksin istiyorum. Bana çok zulüm etti. Perişanız biz kızımla dışarıda kaldık. Herkese 'Ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım' diyor. '72 yaşındayım içeride yaşasam ne dışarıda yaşasam ne' diyormuş. Gece bile yatamıyorum korkudan" dedi

KORKU BİTMEDİ! Son dakika: Kocasının göğsünden vurduğu kadına ikinci şok
Kocasının göğsünden vurduğu kadına ikinci şok!
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İHA

Tartıştığı karısını silahla göğsünden vuran 72 yaşındaki Mehmet A., 2 ay sonra serbest kaldı. Ölümden dönen Meliha A. (56) verilen kararla hayatının şokunu yaşadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Meliha A., 20 yıl önce 72 yaşındaki Mehmet A. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı P.A. ile birlikte Mehmet A. ile yaşayan Meliha A. iddiaya göre 20 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. Kızıyla birlikte sürekli küfür ve hakaret işiten kadın kocasından boşanmak istese de korktuğu için boşanamadı.

İHA'nın haberine göre, gecen 19 Mart tarihinde Mehmet A. karısından ve üvey kızından evin anahtarlarını istedi. Meliha A. eşine anahtarı verse de üvey kızı P.A. annesine ve kendisine Mehmet A.’nın zarar vereceğini düşündüğü için anahtar kayboldu diyerek vermedi. Çift arasında çıkan tartışma büyüdü ve ardından Mehmet A. üvey kızı P.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine yatak odasına giden yaşlı adam ruhsatsız silahına davrandı. Silah doldurma sesini duyan Meliha A. ve kızı P.A. hemen yan odaya kaçtı.

MERMİ GÖĞSÜNDEN GİRİP, SIRTINDAN ÇIKTI

Kapıyı kilitlemek isteyen Meliha A., o anda kafasına dayanan silahı görünce paniğe kapıldı. Kilitlemek istediği kapının anahtar deliği üzerinden giren kurşunla göğsünden vurulan Meliha Alaca kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar atarak polisi arayan P.A., yardım isterken, kısa süre sonra olay yerine gelen polislere pencereden evin anahtarını attı. Eve giren polisler, silahlı Mehmet A.’yı gözaltına alırken, sağlık ekibi ise yaralı Meliha A.’yı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Göğsünden girip, sırtından çıkan mermiyle ağır yaralanan Meliha A., geçirdiği ameliyatın ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Eşi Mehmet A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

2 AY SONRA MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Ölümden dönen Meliha A., hastaneden çıktıktan sonra kızı P.A. ile başka bir eve taşınarak boşanma davası açtı. Mehmet A. ise sadece 59 gün kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Meliha A. kazandığı yaşam mücadelesine rağmen mahkeme kararıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.

'BAKTIM GÖĞSÜMDEN KANLAR AKIYOR, KAPININ ÖNÜNE DÜŞTÜM'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Meliha A., yıllardır eşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ifade ederek, “Benim anahtarımı aldı ve evin kapılarını kilitledi. Kızım sebebini sorunca bu yeni kanun bundan sonra kapılar kilitli olacak dedi. Kızımdan istedi kızım anahtar kayboldu dedi. Çünkü kızım anladı bizi öldüreceğini. Sürekli 20 yıl boyunca tartışırdık. Ben boşanmak istedim bırak gideyim dedim yıllarca bana seni öldüreceğim dedi. Sonra oğlu aradı, eşim telefona sen bak dedi. Mutfakta oğluyla konuştum. Ona dedim ki baban bizi öldürecek ben polise gideceğim. O sırada eşim geldi sinirlendi ve kızıma tokat attı. Sen şimdi göreceksin deyip mutfaktan çıktı. Sonra silah doldurma sesi geldi. Biz odaya kaçtık kızımla sonra kapıya geldi. Seni öldüreceğim deyip kapıyı zorlamaya başladı. Aradan baktım o sıra silahı kafama doğrulttu. Ben o ara zorla kapıyı kapatmaya çalışırken silah patladı. Baktım göğsümden kanlar akıyor sonra ben kapının önüne düştüm. Ambulans gelip beni almış polisler de eşimi yakalamışlar” dedi.

'HERKESE BEN ONU ÖLDERECEĞİM SAĞ BIRAKMAYACAĞIM DİYOR'

Serbest kalan eşinin halen kendisini tehdit ederek öldürmek istediğini söyleyen Meliha A.,“ Mahkeme o adamı serbest bıraktı. Ben istiyorum ki tekrar içeri alsınlar. Bana yaptığının cezasını çeksin. Ben ne kadar çile çektiysem o da çile çeksin istiyorum. Bana çok zulüm etti, çok hakaret etti ben ona hiçbir şey yapmadım. Hasta olduğu zamanlar ben götürdüm onu hastaneye, ameliyat olduğunda ne oğlu ne kardeşleri sahip çıktı yine ben vardım yanında. Perişanız biz kızımla dışarda kaldık. Herkese ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım diyor. 72 yaşındayım içeride yaşasam ne dışarda yaşasam ne diyormuş. Gece bile yatamıyorum korkudan" şeklinde konuştu.

'SIRF BİR ŞAHIS 70 YAŞINDA DİYE BÖYLE BİR YARGILAMA YAPMAYIN'

Meliha A.'nın avukatı Serkan Tanas ise, geç gelen adaletin adalet olmadığını, bu yüzden şahsın en hızlı şekilde yargılanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: "Sanık müvekkilimizin göğüs bölgesine tek bir kurşun kullanarak yaralamıştır. Şahıs öldürücü bölgeye ateş etmesine rağmen 2 ay sonra tahliye ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli görüşmeleri yaptık şu aşamada dosya açıldı. Dosya şu anda Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakın zamanda yargılama başlanacak. Şahıs için 20-30 yıl arasında bir hapis cezası isteniyor.

Müvekkilim öldürücü bölgeden yaralanıyor, öldürmeye teşebbüs ediliyor ve 2 ay sonra bu şahıs serbest kalıyor. Artık adaletin tecelli etmesi için uğraşmak istiyoruz. Ortada olay var ama adaletin sağlandığından bahsedemeyiz. Ben bunu avukat olarak kendime bile anlatamıyorum bunu hakimlerin vicdanına bırakıyorum. Eğer benim müvekkilim öldürüldükten sonra yargı bir şey yapacaksa hiç yapmasın.

YAKINLARI ARAYIP, HABERİN OLSUN KOCAN SERBEST BIRAKILDI DENİLİYOR

Şahıs serbest kaldıktan sonra müvekkilim şahsın yakınları tarafından aranıp haberin olsun kocan serbest bırakıldı deniliyor. Bunu bir tehdit olarak algılamak çok normal bir durum. Biz yargı sistemine şunu diyoruz geç gelen adaletin adalet olmadığını düşünüyoruz. Eğer bir şey yapacaksanız insanlar ölmeden sistemi devreye sokun ve adaletli karar verin sırf bir şahıs 70 yaşında diye böyle bir yargılama yapmayın. Şahıs suçu kabul etmesine rağmen serbest kaldı. Şahıs ifadesinde bir sebep göstermedi. Sadece ateş ettiğini kabul etti. Evin kapısını ise hırsızdan korunmak için kilitlediğini söyledi. Tamamen suçtan kurtulmaya yönelik adeta bir çocuğun aklına gelecek iddialardı."

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