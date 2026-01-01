Kars-Ardahan yolu kapandı

Kars-Ardahan kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak büyük tonajlı araçlar için (tır) trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kars-Ardahan kara yolunun, kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleriyle irtibatlı olarak tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.