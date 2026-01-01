Habertürk
        Kars-Ardahan yolu kapandı

        Kars-Ardahan yolu kapandı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği Kars-Ardahan kara yolu, kolluk kuvvetleri koordinasyonunda tüm araç trafiğine kapatıldı

        Giriş: 01.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:36
        Kars-Ardahan yolu kapandı
        Kars-Ardahan kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

        Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak büyük tonajlı araçlar için (tır) trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kars-Ardahan kara yolunun, kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleriyle irtibatlı olarak tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

        Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan ayrılan Elif'i 265 kişi arıyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal'dan (34) 4 gündür haber alınamıyor. 265 kişilik ekip AFAD başkanlığında arama çalışmalarını sürdürürken, Kumal'ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu.

