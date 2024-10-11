Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü
Kastamonu'da dün gece saatlerinde kuzey ışıkları görüldü. Karadeniz'de sahil ilçelerinden gözlemlenen kuzey ışıkları vatandaşlar tarafından fotoğraflandı
Giriş: 11.10.2024 - 07:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:39
Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.
Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde gözlemlendi.
Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
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