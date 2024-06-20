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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Katliam gibi kazada 4 ölü! | Son dakika haberleri

        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı!

        Konya'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçip başka bir araca çarptı. Dehşete düşüren kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 bebek ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:21
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        Katliam gibi kazada 4 ölü!
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

        KONTROLÜ KAYBEDİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Yılmaz’ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki otomobile çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

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        İKİ BEBEK AĞIR YARALANDI

        Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği M.H. Yılmaz ile Kart çiftinin kızı N. Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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