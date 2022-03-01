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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! Son dakika: Arkadaşları öldürüp ormana gömmüş! 9 gündür aranıyordu
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Kayıp genç arkadaş kurbanı çıktı! Otomobilini gasbetmek istemişler

Adana'da ailesinin 20 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki Rekan Çetindağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K., otomobilini gasbetmek istedikleri Çetindağ'ı direnince öldürüp ormana gömdü. Nadir Ç., Gürcan K. ve aracı parçalamak için anlaştıkları 4 kişi gözaltına alındı. Nadir Ç. ve Gürcan K. korkunç cinayeti çapraz sorguda itiraf ederken, Çetindağ'ın cansız bedeni polisin kazı çalışmasıyla gömüldüğü yerden çıkarıldı

VAHŞET! Son dakika: Arkadaşları öldürüp ormana gömmüş! 9 gündür aranıyordu
Arkadaş vahşeti! Kayıp genci infaz edip, gömmüşler
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DHA

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki Rekan Çetindağ'ın arazide toprağa gömülü cansız bedenine ulaşıldı, arkadaşları Nadir Ç. (35) ve Gürcan K. (36) tutuklandı.

Rekan Çetindağ, 20 Şubat akşamı evine dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuna ulaşılamayan Çetindağ'ın bulunması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Gidebileceği bölgelerdeki güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü ve Plaka Takip Sistemi kayıtlarını incelendi.

Çetindağ'ın otomobilinin, en son Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Mahallede detaylı arama yapan ekipler, Çetindağ'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yapıp aracın geliş istikametindeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarda Çetindağ'ın, o akşam, arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile buluştuğu saptandı.

Ekipler, Nadir Ç. ve Gürcan K. ile onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabancayla av tüfeği ele geçirildi.

ARKADAŞLARI ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerin parmak izlerinin, araçtan alınan örneklerle eşleştiği tespit edildi. Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K. çapraz sorguda, Çetindağ'ı Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ndeki ormana götürüp tabancayla öldürdüklerini, sonra da toprağa gömüp kaçtıklarını itiraf etti.

Nadir Ç. ve Gürcan K.'nin, Çetindağ'ın otomobilini gasbetmek istedikleri, direnince de öldürüp gömdükleri ve aracı parçalara ayırıp satmak için arkadaşlarıyla bağlantıya geçtikleri de tespit edildi.

2'Sİ KAFASINDA TOPLAM 8 KURŞUN

Polis, cinayet şüphelilerinin gösterdiği bölgede yapılan kazı çalışmasında Çetindağ'ın cesedini, gömüldüğü yerden çıkardı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Çetindağ'ın başına 2, vücudunun çeşitli yerlerine de 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir Ç. ve Gürcan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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