        Son dakika: Kayıp olarak aranırken yanmış halde cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranırken yanmış halde cansız bedeni bulundu

        Niğde'de 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu

        Giriş: 24.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:30
        Boş arazide cansız beden
        Niğde'de 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

        OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

        Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Niğde
        #Son dakika haberler
