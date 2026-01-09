Habertürk
        Son dakika: Kayseri'de feci trafik kazası: 1'i ağır 16 yaralı!

        Kayseri'de feci trafik kazası: 1'i ağır 16 yaralı!

        Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:40
        Kayseri'de trafik kazası: 16 yaralı
        Kayseri'de yolcuları taşıyan minibüs ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

        TAKSİ VE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Erciyes-Develi kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile ticari taksi çarpıştı.

        1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

