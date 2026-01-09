Kayseri'de feci trafik kazası: 1'i ağır 16 yaralı!
Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
TAKSİ VE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Erciyes-Develi kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile ticari taksi çarpıştı.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada 1’i ağır 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.