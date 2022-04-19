Kazandere'de kritik saatler! Su seviyesi yükselmeye devam ediyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika... Kırklareli'nde dün paniğe yol açan bir olay meydana geldi. Kentte İstanbul'a da su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Korku dolu anlarda ise tekneler zarar gördü, balıkçı barınakları suya gömüldü, tarım arazileri ise dere yatağına döndü.

DHA'nın haberine göre barajdan taşan su Kıyıköy Deresi'nin debisini de yükseltti.

TEKNELER DENİZE SÜRÜKLENDİ

Balık sezonunun kapanmasıyla birlikte de karada bulunan balıkçı barınakları ve tekneleri denize sürüklendi.

Barajdaki son görüntüde ise su seviyesinin yüksekliği dikkat çekti.

Öte yandan bazı teknelerin sürüklenmesinin ardından, balıkçılar da kıyıda bulunan diğer tekneleri elektrik direklerine bağladı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

Barajda ise yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmeye devam ettiği ve AFAD ekiplerinin de bölgede incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

"SU ANİDEN GELDİ"

DHA'nın haberine göre de, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savakları dün açıldı.

Dere yatağına akan su, taşkına neden oldu, bazı tarım arazileri su altında kaldı. 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barınağında bazı tekneler yan yattı, bazıları da hasar gördü.

Kırklareli Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş, tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır" denildi.

Bölgede AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte incelemede bulunan Vali Osman Bilgin, hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanacağını ve zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile AFAD ekipleri de olası bir taşkın ihtimaline karşın bölgede incelemelerde bulundu.

Taşkının andından barajlardaki su akışının bugün de yoğun olarak sürdüğü görüldü. Kazandere Barajı'ndaki doluluk bugün yüzde 100, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 96,16 olarak ölçüldü.

'UYARI YAPILDI, SU ANİDEN GELDİ'

Kıyıköy beldesinde balıkçılar bugün olası yeni bir taşkına karşı önlem alarak, teknelerini iplerle bağladı. Balıkçı Fahri Demir, belediyenin su geleceğine dair anonsla uyarı yaptığını belirterek, "Belediye anons etmişti zaten, tedbirinizi alın diye su salınacak diye. Suyun bir anda gelmesinde millet yetiştiremedi. Su yolu aşmaya başlayınca bazı teknelere bu hale geldi. Gelen yetkililer zararların karşılanacağını söylediler. Suyun bir anda gelmesi de barajların bir anda su salması bazen böyle zararlar veriyor bize. Kazandere Barajı'ndan salındı su. Burada zaten baraj kapısı yok. Yan taraftan dolan su kendi kendini tahliye ediyor. Biraz fazla gelince bunlar yaşandı" diye konuştu.