Rehine kâbusunda ikinci gün! 18 saat sonunda ikna edildi

Çorum'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeği ve tabanca ile rehin alan Mustafa Y.'yi ikna çalışmaları sona erdi.

DHA'nın haberine göre dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi.

İKNA ÇALIŞMALARI GECE BOYU SÜRDÜ

Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.