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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada!
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Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada! Acılı anne: Askere gönderecekken toprağa verdim

Mersin'de askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki Hazar Tömbül, evinin önünde önceden tartıştığı çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Bıçak ve kılıç darbeleriyle yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Ailesinin yardım için evden çıkarak karıştığı kavgada Tömbül olay yerinde hayatını kaybetti. Gözlerinin önünde oğlu katledilen anne Durdu Tömbül, "Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim” dedi. Kavgada yaralanan baba Mehmet Tömbül ise, "Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi" diye konuştu

SON DAKİKA: Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada!
Kılıçlı bıçaklı dehşet kamerada!
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İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki genç Hazar Tömbül, evinin önünde yaşanan kılıçlı bıçaklı kavgada feci şekilde hayatını kaybetti. Gencin öldürülme olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Hazar Tömbül akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül'ün yakınları da kavgaya karıştı. Tömbül'ün ailesi de arbede sırasında yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Hazar Tömbül'ün cansız bedeni ise, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verildi.

'ASKERE GÖNDERECEKKEN, TOPRAĞA VERDİM'

Akşam saatlerinde evde yattığını belirten anne Durdu Tömbül (40),"Ben evdeydim işten geldim. Yatıyordum. Bir an oğlum ile babası eve girdi. Çok telaşlılardı. Daha sonra evimiz taşlanmaya başlandı. Eşim ve oğlum dışarı çıkınca kızlarımla birlikte ben de arkalarından çıktım. Bir an ne olduğunu anlamadan üstümüze saldırdılar. Bir Hazar gitti ama başka Hazar'lar gitmesin. Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim" dedi.

'OĞLUM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE KATLEDİLDİ'

Oğlunun ölümü ile büyük üzüntü duyan baba Mehmet Tömbül (48) ise, "Bunlara uymadık. Teyzemlerden gelirken yolda önümüze geçtiler. Orada tartışma çıktı. Sonra biz eve geldik. Biz eve geldikten sonra bunların amca oğulları evimizi taşlamaya başladılar. Zaten hazırlanmışlar. Biz de dışarı çıktık. Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi. Sadece askere göndereceğim baba yiğit, dağ gibi oğlum gözlerimin önünde kendi ellerimle askere diye kara toprağa gönderdim. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

'KADIN OLDUĞUMUZ HALDE BİZ DE SALDIRIYA UĞRADIK'

“Önce Allah’ın adaletine sonra da hukuka güveniyoruz” diyen kardeşi Büşra Tömbül (15) de, "Ağabeyim ve babamı kurtarmaya gittiğimizde biz kadın olduğumuz halde o kadar erkeğin 20 kişinin içerisinde biz de saldırıya uğradık. Ben 15 yaşında bir kızım. Oradaki tüm erkekler üzerime saldırdılar. Ağabeyimi katlettiler. Önce Allah’ın adaletine sonra da hukukumuzun adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu. Kardeşi Aleyna Tömbül (16) de adalet istediklerini dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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