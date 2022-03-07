CNN: "Putin Ukrayna'da katliam yapıyor ve kimse onu durduramaz"

Son dakika: CNN'den Putin'e katliam suçlaması: "Kimse onu durduramaz" - Rusya Ukrayna savaşı haberleri

"Kimse Putin'i durduramaz" 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’ya yönelik 'askeri operasyonu' sürerken, CNN'de "Putin Ukrayna'da katliam yapıyor ve kimse onu durduramaz" başlıklı bir analiz yayımlandı.

Stephen Collinson tarafından kaleme alınan analizde şu ifadelere yer verildi;

"Vladimir Putin'in Soğuk Savaş takıntısını milyonlarca hayatı yok edilebilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü haftaya yaklaşılırken, dünya, bir adamın emirlerinin yol açtığı korkunç yıkım ve insanlık trajedisine dehşet içinde bakıyor.

Ukrayna'nın kaderi, 21. yüzyılın 20. yılında bile dünyanın tarihten ders alma yeminlerine rağmen, bir otokrat, insan kaybına ve sefalete neden oluyor.

"İNSANİ FELAKET YENİ BAŞLIYOR"

Putin'in Ukrayna'yı boyun eğdirmek için bombalama isteği, masum sivilleri açıkça gereksiz yere hedef alması, insani felaketin muhtemelen daha yeni başladığı anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre 1 buçuk milyondan fazla mülteci şimdiden ülkeyi terk etti. Aile yaşamları, iş hayatı ve topluluklar paramparça olurken, bunu muhtemelen milyonlarca kişi daha takip edecek.

Ukrayna'da yaşanan siyah beyaz bir video olsaydı, bunu İkinci Dünya Savaşı'nın tarihi haber filmiyle karıştırmak kolay olurdu.

Bunların hepsi, Berlin Duvarı düştüğünde Doğu Almanya'da bir KGB subayı olarak kendi tarihi yaralarıyla motive olmuş bir Rus liderinin zihninden çıkıyor. Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası haritasını yeniden çizmeye çalışan Putin, Rusya'yı bir süper güç olarak yeniden canlandırmak için amansız bombardımanlarınla uğraş veriyor.

İşgalin kayıtları gösteriyor ki, Batı'nın yaptırımları ne kadar acıya yol açarsa açsın, Putin'in Ukrayna'nın Batı'ya katılmasına izin vermemek için asla durmayacak."