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Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ CİNAYET! Son dakika: "Kimsin?" diye sorduğu kurye öldürdü! - Haberler
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"Kimsin?" diye sorduğu kurye öldürdü!

Düzce'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu´nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Mert Ç.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi

AKILALMAZ CİNAYET! Son dakika:
"Kimsin?" diye sorduğu kurye öldürdü!
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DHA

Düzce'de, gece yarısı sıralarında Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede kan donduran bir olay meydana geldi. Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı.

"SEN KİMSİN" TARTIŞMASINDA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu´nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KURYE GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mert Ç.´nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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